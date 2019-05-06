В Баку состоялась конференция по судебно-правовым реформам (ФОТО)

6 мая 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась конференция на тему «Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные обсуждения с Американской торговой палатой в Азербайджане».

Как сообщает в понедельник Trend общественные обсуждения вопросов, вытекающих из Указа президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от третьего апреля 2019 года были проведены совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).
В конференции принял участие начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, представители бизнеса и дипломатического корпуса.
Исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова и президент палаты Нуран Керимов рассказали о целях проведения конференции, отметив особую важность для экономики осуществляемых в стране реформ.
Помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов выступил с обширным докладом на тему проводимых в стране судебно-правовых реформ, подчеркнув важность более тесного диалога государства с бизнесом, необходимости участия предпринимателей наряду с государством на всех этапах реформ, добавив, что конференция - важный шаг в этом направлении.
Керимов также выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между бизнесом и государством, а также в успешной реализации реформ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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