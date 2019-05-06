В Швейцарии открылся Азербайджано-турецкий культурный центр

6 мая 2019 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Золотурн состоялась церемония открытия Азербайджано-турецкого культурного центра, созданного при поддержке посольства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, на мероприятии участвовали руководители азербайджанских диаспорских организаций в Швейцарии, проживающие в стране азербайджанцы и сотрудники посольства.

Выступивший со вступительным словом руководитель Азербайджано-турецкого культурного центра Джевзет Арас, поприветствовав гостей, выразил признательность всем оказавшим поддержку в строительстве Центра, и особенно, посольству Азербайджана в Швейцарии.

Он отметил, что создание такого центра национальной культуры в Золотурне, где проживает немало наших соотечественников, было необходимо для укрепления солидарности.

В центре, кроме помещения головного офиса размещается также воскресная школа на азербайджанском языке и другие помещения различного назначения.

После церемонии открытия был устроен банкет, на котором были представлены блюда национальной кухни.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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