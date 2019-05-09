Азербайджан и Германия провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной этап политических консультаций между МИД Азербайджана и Германии, сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, делегации стран возглавляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, а также уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние отношений стран, а также перспективы сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Азербайджаном и Германией.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Халаф Халафов выразил благодарность за поддержку Германии территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, непризнание сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, а также поддержку Минской группе ОБСЕ.

Кроме этого, дипломаты обсудили политические, юридические и экономические реформы, проводимые в Азербайджане, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Рауф Гулиев)

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