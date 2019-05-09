Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:45)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в четверг состоялась церемония прощания с выдающимся композитором, действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана, народным артистом СССР и Азербайджанской Республики, лауреатом Государственной премии и премии Гейдара Алиева Арифом Меликовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Выступивший на церемонии прощания министр культуры Абульфас Гараев рассказал о жизненном пути и неповторимом творчестве Арифа Меликова. Министр отметил, что балет «Легенда о любви», созданный Арифом Меликовым на либретто Назыма Хикмета, снискал выдающемуся композитору всемирную славу. Этот балет впервые был поставлен на сцене Академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1961 году. Ариф Меликов – автор восьми симфоний, симфонических поэм «Сказка», «Родина», «Метаморфозы», «Последний перевал», сюит, балетов «Двое на этой земле», «Легенда двух сердец», кантаты «Голос земли», оперетты «Волны», цикла из трех романсов на стихи Назыма Хикмета, концерта для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальных произведений, музыки к кинофильмам, театральным спектаклям, многочисленных песен. Музыкальные произведения композитора звучат сегодня в престижных театральных и концертных залах мира, на государственных мероприятиях, днях культуры, международных фестивалях.

Абульфас Гараев сказал, что 8-я симфония «Вечность», посвящённая Арифом Меликовым общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, является еще одной вершиной азербайджанской музыкальной культуры.

Выступившие на церемонии прощания ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, секретарь Союза композиторов Азербайджана, профессор Земфира Гафарова и ученик Арифа Меликова – композитор Джейхун Аллахвердиев говорили о неповторимом творческом мире Арифа Меликова.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева с глубокой скорбью выразили соболезнование членам семьи покойного.

Покойный был предан земле в Первой Аллее почетного захоронения.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.