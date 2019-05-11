Вице-премьер: Некоторые малочисленные силы пытаются бросить тень на развитие Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Недавно Баку принял соревнования Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, который смотрел весь мир. В конце этого месяца в Баку пройдет финальная игра Лиги Европы УЕФА. Проведение столь престижных соревнований в Баку неслучайно.

Об этом сказал заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в субботу Trend.

Подчеркнув, что Баку стал одним из красивейших городов мира, Али Ахмедов напомнил, что в Баку проводятся самые престижные спортивные соревнования.

По его словам, если бы Баку и, в целом, страна не развивались, если бы здесь отсутствовала инфраструктура для проведения столь важных мероприятий, то при возникновении вопроса о месте проведения этих мероприятий о Баку никто бы не вспомнил: «В Азербайджане существуют некоторые малочисленные силы, которые ложью и клеветой пытаются бросить тень на существующее развитие. Однако граждане Азербайджана не верят этому, потому что все очевидно. Азербайджан сильно изменился, как минимум, за последние 15 лет. Ведущие телеканалы мира часто показывают сюжеты об Азербайджане. Меняются сознание и жизнь людей. По мере модернизации страны меняются и люди, они становятся современней. Поэтому на фоне сказанного попытка кем-то исказить, оклеветать азербайджанские реалии, как граждан страны, беспокоит каждого из нас».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.