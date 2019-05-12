Баба Везироглу: Сегодня мы живые свидетели того, как в Азербайджане пишется новая история (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев остался в памяти как большой покровитель азербайджанской культуры и искусства. Гейдар Алиев был человеком, сильно привязанным к этой сфере. В этом и были его величие и непревзойденность. Люди искусства и сегодня с чувством гордости и достоинства вспоминают особое внимание и заботу, чуткое отношение к ним со стороны общенационального лидера, чтят светлую память великого лидера.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend заслуженный деятель искусств, поэт-песенник Баба Везироглу.

Везироглу поделился воспоминаниями о том, как создавалась песня "Xalq Heydər söyləyəcək", посвященная общенациональному лидеру.

«Эту песню в 1998 году мы вместе с моим другом композитором Кямалом посвятили 75-летию великого лидера Гейдара Алиева. Песня была олицетворением любви к Гейдару Алиеву и как к спасителю Азербайджана, выполняющему историческую миссию, и как к человеку. Потому что приход к руководству Азербайджаном, экономика которого в начале 90-х годов была разрушена и который находился в условиях войны, потерял 20 процентов земель, стоял чуть ли не на пороге гражданской войны, можно назвать только исторической миссией. Именно в этот трудный и ответственный период, в тяжелые дни Гейдар Алиев пришел на помощь азербайджанскому народу», - сказал Баба Везироглу.

Поэт-песенник добавил: «Сегодня мы живые свидетели того, как в Азербайджане пишется новая история. Баку перестраивается. Посещая регионы, мы становимся свидетелями положительных изменений. Азербайджанская культура пропагандируется и поощряется во всем мире. Лучшие образцы азербайджанского музыкального искусства сегодня звучат с престижных сцен мира. Всем известно, что вся эта работа осуществляется под руководством Президента Ильхама Алиева».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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