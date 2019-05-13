Военные вертолеты Азербайджана прибыли в Турцию для участия в учениях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вертолеты ВВС Азербайджана прибыли на авиабазу в турецком городе Конья для участия в международных поисково-спасательных учениях “Anatolian Phoenix-2019”, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно плану, военные пилоты Азербайджана с сегодняшнего дня приступят к подготовительным тренировкам к учениям.

В учениях, которые продлятся до 24 мая, задействованы два вертолета Ми-35 и два вертолета Ми-17.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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