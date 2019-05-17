Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова

17 мая 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова.

В соответствии с распоряжением, Исполнительной власти города Баку поручено установить памятник Арифу Меликову в Аллее почетного захоронения; присвоить одной из улиц Баку имя Арифа Меликова.

Министерству культуры поручено совместно с Исполнительной властью города Баку воздвигнуть памятник Арифу Меликову в городе Баку; присвоить одной из музыкальных школ Баку имя Арифа Меликова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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