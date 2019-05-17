Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Украины (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в стране Владислава Каневского, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Посол Владислав Каневский прошел перед строем почетного караула.
Владислав Каневский вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.
Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах азербайджано-украинских отношений, в том числе перспективах развития торгового оборота, экономического сотрудничества, инвестирования, культурного сотрудничества.
Посол выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития украино-азербайджанских отношений.
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