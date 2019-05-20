Министерство юстиции об облегчении рассмотрения экономических споров в Азербайджане

20 мая 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане проделана большая работа по развитию малого и среднего бизнеса, улучшению бизнес-среды, повышению эффективности инвестиционной среды.

Об этом сказал замминистра юстиции Азер Джафаров, выступая на мероприятии на тему «Общественное обсуждение с предпринимателями основных направлений судебно-правовых реформ», сообщает в понедельник Trend.

Джафаров отметил, что в этой сфере усовершенствованы законодательство и механизмы государственной поддержки, упрощены процедуры экспорта, импорта, таможенные и налоговые процедуры: «Благодаря этому в международных рейтинговых отчетах наши позиции заметно улучшились, и сегодня Азербайджан в одном ряду с ведущими государствами мира. Ранее, по распоряжению главы государства, была создана специальная комиссия по бизнес-среде и рейтингам, в составе которой 18 рабочих групп проанализировали существующую ситуацию, законодательство, подготовили множество прогрессивных предложений, в том числе, упрощающих возможности обращения в суды».

Замминистра юстиции подчеркнул, что согласно поправкам, внесенным в законодательство по инициативе главы государства, стало возможным осуществлять производство по гражданским делам и экономическим спорам в электронном порядке, так же в электронном порядке можно отправлять сторонам и участникам процесса судебные документы, оплачивать государственные пошлины: «Уже около пяти лет, как производство по экономическим спорам осуществляется посредством информационной электронно-судебной системы. За этот период в суды было направлено свыше трех тысяч обращений, треть из которых – экономические споры».

По его словам, на едином судебном портале участник судебного процесса может пользоваться «личным кабинетом», а также многочисленными функциями электронного производства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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