Али Ахмедов: ПЕА - организация, заслужившая авторитет среди всех слоев общества

20 мая 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия “Ени Азербайджан” (ПЕА) и министерство культуры подписали коммюнике по совместному плану действий на 2019-2020 годы.

Как сообщает в понедельник Trend, вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что ПЕА будет осуществлять с министерством культуры совместные мероприятия.

По его словам, в связи с этим прошли обсуждения с министром культуры Абульфасом Гараевым.

Ахмедов отметил, что часть мероприятий связана с "Годом Насими", а также совместно с министерством запланированы встречи в театрах и музеях.

Он добавил, что правящая партия “Ени Азербайджан” действует не только в сфере политики, но и в области культуры. В ее рядах 740 тысяч членов, и в том числе широко представлены известные деятели культуры.

“В целом ПЕА - организация, заслужившая авторитет среди всех слоев общества”, - сказал Ахмедов.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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