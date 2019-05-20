Севиндж Фаталиева: Сотрудничество с Азербайджаном сулит ЕС важные экономические и политические дивиденды

БАКУ /Trend/ - Встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в ходе визита в Бельгию с официальными лицами Европейского союза (ЕС), дают основания говорить о начале нового этапа отношений между сторонами.

Об этом сказала Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, заведующая отделом международных связей правящей партии «Ени Азербайджан» Севиндж Фаталиева.

По словам Фаталиевой, Азербайджан, в рамках своих национальных интересов, придает большое значение сотрудничеству с Евросоюзом. В свою очередь, и ЕС выступает в качестве стороны, заинтересованной в развитии отношений с Азербайджаном.

Глава парламентского комитета заявила, что развитию взаимоотношений с Азербайджаном в ЕС придается особое значение, потому, что сотрудничество со страной, имеющей важное геостратегическое положение и выступающей в качестве центра силы на Южном Кавказе сулит важные экономические и политические дивиденды: "Официальные лица Евросоюза характеризуют Азербайджан, как надежного и ответственного партнера, дают высокую оценку его роли в регионе. В то же время, Азербайджан тесно сотрудничает с Европейским союзом в рамках программы "Восточное партнерство". В ходе визита Президент Ильхам Алиев также подчеркивал активную роль Азербайджана как участника "Восточного партнерства". Глава государства во всех своих выступлениях на всех встречах, включая и ужин, данный президентом Совета ЕС Дональдом Туском в честь глав государств и правительств стран-участниц "Восточного Партнерства", информировал участников об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в парафированном между Азербайджаном и Европейским союзом в прошлом году в Брюсселе документе "Приоритеты партнерства" была выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности нашей страны в рамках международно признанных границ. Как отмечается в первом разделе документа, с целью укрепления сотрудничества, на основании взаимных интересов и ценностей, между Азербайджаном и ЕС согласованы приоритеты партнерства. Важным моментом является то, что наравне с территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом, стороны подтвердили свою приверженность также принципу неприкосновенности международных границ. В целом, визит Президента Ильхама Алиева имеет очень важное значение".

Депутат, с сожалением, отметила, что успешное развитие и укрепление авторитета Азербайджана на международной арене встречены с беспокойством в антиазербайджанских кругах. Это прослеживается в поведении некоторых групп за пределами страны:

"Включение вопроса политзаключенных в повестку дня, оживление кампании “черного пиара”,в преддверии международных мероприятий - шаги, рассчитанные на очернение нашей страны и нанесения ущерба ее авторитету, предпринятые по заказу. Упомянутые круги, в угоду своим ограниченным интересам, пытаются вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нашей страны, включить механизм давления на Азербайджан. Такие шаги, кампании давления на Азербайджан, заканчиваются фиаско. Потому что Азербайджан устойчиво развивается, укрепляет свой авторитет и не намерен уступать в отношении своей принципиальной позиции и независимой политики. Такими средствами невозможно повлиять на общественное мнение нашей страны и очернить ее международный имидж".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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