Президенты Академий наук России и Азербайджана подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Российской академией наук (РАН).

Как сообщает во вторник Trend , документ подписан президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде и, находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом РАН, академиком Александром Сергеевым.

На встрече академик Ализаде рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве между академиями обеих стран. Он отметил, что визит президента РАН в Азербайджан способствует дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.

По словам президента НАНА, необходимость обновления, подписанного ими соглашения, возникла в связи с определенными изменениями в разных областях науки.

В свою очередь Академик Сергеев, подчеркнул в своем выступлении, важность проведения фундаментальных исследований по Каспийскому морю.

Академик Ализаде поддержал российского коллегу: "Совместное с российскими учеными изучение Кавказа, расселения людей на Кавказе, подводные морские и прибрежные исследования на Каспии стали важным направлением науки в Азербайджане и России".

Президент РАН сказал, что подписание соглашения способствует расширению двустороннего сотрудничества и развития многих областей науки, техники и инноваций.

В заключительной части встречи стороны подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В документе нашли отражение такие актуальные вопросы, как разработка и реализация совместных проектов по приоритетным направлениям науки и техники, обмен информацией и опытом, подготовка высокопрофессиональных кадров и проведение совместных мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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