Президент Ильхам Алиев принял главу Российской академии наук (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял президента Российской академии наук Александра Сергеева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив признательность за прием, президент Российской академии наук Александр Сергеев сказал, что эта встреча с Президентом Азербайджанской Республики представляет большое значение для него и в целом для Российской академии наук. Отметив, что в предыдущие годы осуществлялось плодотворное сотрудничество между академиями наук, Александр Сергеев сказал, что в последующий период научные контакты были прерваны, подчеркнул важность возобновления связей. Он довел до внимания, что основная цель его визита в нашу страну заключается в этом.

Глава государства отметил, что ранее существующие традиционные связи в научной сфере создают хорошую почву для развития сотрудничества в настоящее время и в будущем. Коснувшись успехов, достигнутых российской наукой в последние годы, глава государства подчеркнул хороший потенциал для дальнейшего научного сотрудничества наших стран. Президент Ильхам Алиев сказал, что успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической и других сферах создает хорошие возможности для расширения связей и реализации совместных проектов также в научной сфере. Глава государства выразил уверенность в том, что визит президента Российской академии наук Александра Сергеева в Азербайджан внесет вклад в развитие научного сотрудничества между нашими странами и принятие конкретных шагов в этой области.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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