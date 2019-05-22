Министр обороны Азербайджана дал указание пресечь попытки противника совершить провокацию (ФОТО, ВИДЕО)

22 мая 2019 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны, министр обороны проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и на основе полученных данных дал соответствующее указание немедленно пресечь с применением всех видов огневых средств попытки противника совершить провокации.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях участвуют до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Учения продолжатся до 24 мая.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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