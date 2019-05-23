Власти Азербайджана всегда держат двери открытыми для политического покаяния - депутат

23 мая 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Признанный факт, что ругань и оскорбления - удел беспомощных и морально слабых людей. Уверенные в своей моральной силе и потенциале абсолютно не испытывают потребности ругать и оскорблять кого-либо.

Об этом сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса от правящей партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) Гусейнбала Мираламов.

Депутат назвал философией “никчемности”, основанной на риторике оскорблений и ругательств, деятельность антиазербайджанских сил, обосновавшихся за границей, наподобии Ордухана, и осуществляющих деятельность не только против властей, но и самой государственности и народа Азербайджана, отрабатывая гранты.

"Народ не простит этих оскорблений в адрес государственности и государства. Те, кто не замечая политических, экономических, военных и культурных успехов Азербайджана, превращают свои убеждения в предмет торга, по меньшей мере, должны опасаться исторической памяти и народного гнева. Такие, как Ордухан заслуживают ненависти народа. Они еще не осознают, что, подпевая “мелодии предательства”, лишают себя самого дорогого - уважения народа", - сказал Мираламов.

Обращаясь к антиазербайджанским силам, депутат сказал: "Пока не поздно, вспомните о ментальных ценностях народа, к которому принадлежите, его традициях, сформированных тысячелетиями, неписаных законах. В системе этих высших ценностей не принято, чтобы мужчина оскорбительно отзывался о личности и семье другого мужчины. Мужчина борется, как подобает мужчине, а если слаб и лишен потенциала, признает поражение и покидает поле боя".

Никогда не поздно признать ошибки, вернуться на путь истинный и попросить прощения, считает депутат: "На днях вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал: "Мы высоко ценим признания тех мигрантов-азербайджанцев, которые выражают желание сотрудничать с нашим государством. Мы хотим, чтобы всякий, кто участвуют в политической жизни Азербайджана, служил его интересам, высоко ценил их и действовал в соответствии с интересами нашей страны". Эти мудрые мысли, подтверждают тот факт, что власти Азербайджана держат двери открытыми для политического покаяния".

Он добавил, что государственные интересы суверенного и независимого Азербайджана превыше всего" "Защита этих интересов - нравственный долг каждого азербайджанца, вне зависимости от местожительства, религии, убеждений и системы ценностей".

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан равноправный партнер с ЕС – депутат
Политика 20 мая 20:16
ЕС видит в Азербайджане важного и надежного партнера - депутат
Точка зрения 15 мая 11:45
Депутат: Армения опустошена до стратегически опасного уровня
Армения 8 мая 11:23
«Коррупция в Армении продолжает торжествовать» - армянский депутат
Армения 6 декабря 2017 16:08
В Чечне убит депутат республиканского парламента
Россия 25 августа 2017 16:59
Осужденный в ОАЭ грузинский депутат будет отстаивать свои права в суде
Грузия 24 мая 2017 20:56
Лента новостей
Саудовская армия сбила беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана
Арабские страны 19:53
В Калифорнии задумались о специальных банках для компаний-продавцов марихуаны
США 19:18
Цены на евробонды Узбекистана растут, доходность снижается
Финансы 18:58
Азербайджанская компания определилась с новым направлением экспорта дачной мебели
Бизнес 18:56
Вся территория Армении находится под контролем и наблюдением азербайджанской армии - минобороны
Политика 18:46
Германия может в 10 раз увеличить финансовый объем сотрудничества с Узбекистаном
Бизнес 18:45
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает электромагнитные кабели
Тендеры 18:36
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 18:34
Финал Лиги Европы в Баку: Креативные болельщики "пойдут стенка на стенку"
Культура 18:19