Предвзятые заявления Amnesty İnternational не будут иметь никакого значения - депутат

23 мая 2019 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение финальному матчу Лиги Европы УЕФА, как и другим международным мероприятиям, проходящим в стране, и прилагает большие усилия для того, чтобы он прошел успешно.

Об этом сказал в четверг Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

По словам Османова, это событие очень беспокоит определенные круги: "Прибытие, в связи с состязаниями, огромного числа болельщиков и организаторов матча в нашу страну , а также тот факт, что у экранов телевизоров за ним будут наблюдать миллионы людей во многих странах мира, тревожат некоторые круги. Они понимают, что люди, побывавшие в Азербайджане, воочию увидят реалии нашей страны, развитие, стабильность и безопасность. Антиазербайджанские силы уже несколько дней выступают с абсурдными заявлениями по поводу соревнований. Организация Amnesty İnternational несколько дней неодобрительно отзывается о проведении этого мероприятия в Баку и заявляет, что якобы в Азербайджане не защищаются права человека. Мы то знаем, что Amnesty İnternational - погрязшая в коррупции структура, инструмент определенных кругов, предназначенный для предвзятых нападок на страны, проводящие независимую политику".

По словам депутата, Amnesty İnternational нигде не имеет авторитета: "Тенденциозные заявления этой организации - продолжение антиазербайджанской кампании. Все мы убеждены, что, как и прежние мероприятия в Азербайджане, финальный матч Лиги Европы УЕФА будет организован на самом высоком уровне, и зарубежные гости уедут из столицы с чувством глубокого удовлетворения. Поэтому, заявления Amnesty İnternational не будут иметь никакого значения".

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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