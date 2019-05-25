Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агсуинском районе (ФОТО)

25 мая 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 25 мая организовал ифтар в Агсуинском районе.

Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фонд организовывает церемонии ифтар в районах страны. Трапезу ифтар в Агсу разделили около 400 жителей района.

Было отмечено, что несмотря на то, что в республике государство и религия отделены друг от друга, Азербайджан – страна, относящаяся к исламской религии, исламской культуре. Рамазан, считающийся месяцем изобилия, солидарности, дружбы, братства, любви и милосердия, как и в других мусульманских странах, отмечается и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан является образцом толерантности для стран мира. В Азербайджане царят единство и стабильность, сохраняются исламские и национально-духовные ценности. В стране реконструируются и восстанавливаются религиозные храмы.

Была выражена уверенность в скором освобождении под руководством Верховного главнокомандующего всех земель страны, а также в том, что на этих землях тоже будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтар.

На ифтаре было рассказано о добродетелях священного месяца, важности совершения благих, богоугодных дел. Были озвучены пожелания спокойствия и мира Азербайджану, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь за Родину.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Шеки прошел стартап-тур в рамках «I2B – От идеи к бизнесу» (ФОТО)
ИКТ 09:39
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации нового направления проекта «SÖZ» (ФОТО)
Общество 00:44
В Баку успешно продолжается проект «Городская экология» Общественного объединения IDEA (ФОТО)
Общество 24 мая 23:27
Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах Азербайджана (ФОТО)
Политика 23 мая 11:41
При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 58-й Венецианской биеннале (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 мая 12:22
Хошбахт Юсифзаде: Человек, лет 10-15 не посещавший Азербайджан, сегодня его не узнает
Общество 11 мая 18:20
Лента новостей
Казахстан снизил объем экспорта риса
Бизнес 11:36
В Стамбуле задержано более 300 нелегалов
Турция 11:33
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в Казахстан - Минэнерго РФ (Эксклюзив)
Энергетика 11:30
Пенсионные активы Единого накопительного фонда Казахстана превысили $25 млрд
Финансы 11:27
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио
Другие страны 11:25
МИД Кыргызстана принял нового главу Программы Развития ООН Луизу Чемберлен
Центральная Азия 11:25
Афганистан заинтересован в увеличении импорта нефтепродуктов из Азербайджана
Энергетика 11:23
«Арсенал» готов продать Мхитаряна этим летом
Общество 11:15
В Израиле прошёл поэтический конкурс имени Имадеддина Насими (ФОТО)
Азербайджан 11:11