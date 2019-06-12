В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО)

12 июня 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Габале министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе встречи с участием делегаций Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется день ото дня.

Отметив значимую роль дружественных отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник Гасанов особо подчеркнул необходимость проведения подобных встреч для расширения взаимного сотрудничества.
Турецкий министр, в свою очередь, подчеркнул важность этих встреч в расширении взаимных отношений.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анкара ждет от США выполнения союзнических обязательств - минобороны Турции
Турция 13:22
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год (ФОТО)
Политика 12:57
В Нахчыване прошли совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО)
Общество 12:44
В Габале проходит трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)
Политика 10:48
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Сегодня состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
Политика 09:36
Лента новостей
Анкара ждет от США выполнения союзнических обязательств - минобороны Турции
Турция 13:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в наращивании существующего транспортного потенциала и транзитных возможностей
Политика 13:15
Компания из США готова отправлять туристов на МКС за $52 млн
Другие страны 13:04
Вице-президент Бундестага: Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта
Политика 13:03
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год (ФОТО)
Политика 12:57
TANAP отмечает год со дня ввода в строй, прокачал почти 800 млн кубометров газа
Энергетика 12:55
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор
Другие страны 12:50
Новруз Мамедов: Всемирная таможенная организация поддерживает устойчивое развитие в Азербайджане
Экономика 12:44
В Нахчыване прошли совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО)
Общество 12:44