В Вашингтоне состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В историческом "Аудиториуме Эндрю Мэллона" в Вашингтоне был организован торжественный прием в связи с 28 мая - Днем Республики и 100-летием дипломатических органов Азербайджана, сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США.

На приеме присутствовали около тысячи человек, в числе которых были представители Администрации президента США, Госдепартамента и Пентагона, члены Конгресса, представители дипломатического корпуса в Вашингтоне, общественности из различных штатов США. Также в мероприятии участвовали министр юстиции Турции Албдухамит Гюль и делегация Национальной гвардии Оклахомы.

В начале мероприятия известный певец Дэвид Дифранко исполнил государственные гимны Азербайджана и США. Выступивший на открытии посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отметил, что в 2019 году исполняется 101 год со дня основания первой демократической республики на мусульманском востоке - Азербайджанской Демократической Республики. Посол добавил, что несмотря на то, что АДР просуществовала короткий период времени, она оставила богатое наследие. Коснувшись партнерства Азербайджан-США,он отметил, что между странами осуществляется широкое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и интересе. Сулейманов, напомнив поддержку США масштабным энергетическим проектам Азербайджана, поблагодарил американскую сторону.

На мероприятии также выступил находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отметил, что АДР является первой республикой на мусульманском Востоке. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева динамично развивается. Он отметил, что Азербайджан является надежным стратегическим партнером США, подчеркнул, что страна вносит свой вклад в обеспечение международного мира.

Выступившая на мероприятии заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер поздравила Азербайджан с Днем Республики и со 100-летием дипломатических органов. Она отметила, что Азербайджан является стратегическим партнером США. Купер добавила, что поддержка Азербайджаном усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и вклад в борьбу с терроризмом представляют большую важность. Она подчеркнула решимость США продолжить стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Далее на мероприятии выступил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он отметил, что азербайджанский народ 101 год назад создал первую республику на Востоке, впервые предоставив избирательное право женщинам. Джордж Кент поздравил Азербайджан с Днем Республики и 100-летием дипломатических органов страны. Говоря о стратегическом партнерстве США с Азербайджаном, он отметил, что страны сотрудничают в ряде сфер. Кент также выразил решимость своей страны усилить стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Заместитель командующего национальной гвардии США, генерал Дэниель Хокансон отметил важность сотрудничества с Азербайджаном.

Также было озвучено заявление мэра штата Оклахома об объявлении 28 мая Днем Азербайджана.

На мероприятии выступил и сопредседатель группы дружбы с Азербайджаном в Конгрессе США Стив Шабот, который поздравил Азербайджан с Днем Республики.

Конгрессмен от штата Калифорния Дункан Хантер сказал, что численность азербайджанского военного контингента в Афганистане превышает численность контингента некоторых стран-членов НАТО, подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером США и поблагодарил за это страну.

Спецпредставитель Госдепартамента США Элан Кар подчеркнул, что гордится сотрудничеством США с такой страной, как Азербайджан. Он также отметил, что Азербайджан является примером не только в регионе, но и во всем мире.

Поздравления Азербайджану на мероприятии также озвучил сопредседатель Комиссии по экономическому партнерству Азербайджана и США, первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Петер Хаас.

По окончании официальной части мероприятия гостям были представлены образцы национальной кухни Азербайджана. Гостей также впечатлила национальная и мировая музыка в исполнении азербайджанской музыкальной группы "Шур".

(Текст: Али Гасымов)

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