Президент Ильхам Алиев наградил работников Агентства пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении группы работников Агентства пищевой безопасности.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере пищевой безопасности, награждаются следующие работники Агентства пищевой безопасности Азербайджана:
медалью «Терегги»
Дадашова Хаяла Халыгверди гызы
Абдулалиев Галиб Хуммат оглы
Абдульазимов Асиф Хилал оглы
Керимов Заур Ревваг оглы
Пириев Мансур Шахмар оглы
Шарифов Азиз Ашраф оглы
медалью «За отличие на государственной службе»
Мардиев Фуад Мехарет оглы
Саламов Эмин Музеффер оглы.
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