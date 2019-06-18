Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной зарплаты

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы.

Согласно распоряжению, минимальная месячная заработная плата устанавливается в размере 250 манатов.

2. Кабинету Министров Азербайджанской республики поручается:

2.1. в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с приведением актов главы государства, в том числе приведение суммы месячной тарифной (должностной) заработной платы работников, установленных актами Президента сфер, финансируемых из государственного бюджета в соответствие с первой частью данного распоряжения;

2.2. в течение месяца привести сумму месячной тарифной (должностной) заработной платы работников, установленных актами Кабинета Министров сфер, финансируемых из государственного бюджета в соответствие с первой частью данного распоряжения;

2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

3. Первая часть этого распоряжения вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Отметим, что до этого сумма минимальной месячной заработной платы составляла 180 манатов.

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