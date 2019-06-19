В Вене проходит международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Австрии Вене во дворце Хофбург при организации Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при Управлении мусульман Кавказа (УМК) совместно с Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога KAİCİİD, Женевским центром прав человека и глобального диалога, посольством Азербайджана в Австрии сегодня начала работу международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности», сообщает в среду Trend.

Цель конференции - привлечь внимание к общечеловеческой значимости пропаганды азербайджанской модели мультикультурализма, выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнуть исключительное значение развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога и сотрудничества в решении проблем, беспокоящих современный мир.

На открытии конференции помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал послание Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

В мероприятии принимают участие около 300 государственных, общественных, научных и религиозных деятелей, представляющих свыше 30 стран, в том числе руководители 5 международных и 16 неправительственных организаций, а также заместители генерального секретаря ООН, представители федерального правительства и парламента Австрии, члены международных организаций, религиозных конфессий, сотрудники посольств, аккредитованных в этой стране.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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