Эльхан Алескеров: Азербайджан озвучил в Вене свое видение развития межцивилизационного диалога и укрепил позиции по Карабаху

БАКУ /Trend/- Участие Азербайджана на международной конференции в Вене на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» усилит роль страны в укреплении межрелигиозного и межцивилизационного диалога в регионе и мире.

Об этом сказал Trend директор Экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ TREND, доктор философии Эльхан Алескеров, который принимает участие в работе конференции.

По словам Алескерова, важность конференции в Вене для Азербайджана, заключается в том, что Баку фактически озвучил, внес в международную повестку собственную модель развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога и мультикультурализма.

«Принцип мулькультурального развития, который действует в Азербайджане, поддерживают в Европе, и Венская конференция в очередной раз это показывает. Участие Азербайджана в этом мероприятии важно также с точки зрения будущего развития азербайджано-европейского сотрудничества», - продолжил Алескеров.

Далее ученый отметил важность письменного обращения Президента Азербайджана к участникам конференции.

«Помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение главы азербайджанского государства Ильхама Алиева к участникам конференции, что, на мой взгляд, имеет серьезное внешнеполитическое значение.

Вместе с тем, участие Азербайджана на такого рода важных международных площадках укрепляет имидж страны не только в области внутреннего строительства, но и усиливает позиции нашего государства в свете урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан пошагово наращивает свою дипломатическую мощь и фактически не оставляет возможность для проявления армянских инсинуаций относительно принадлежности Карабаха», - заявил эксперт.

Алескеров отметил, что, несмотря на иную повестку мероприятия в Вене, карабахская тема является актуальной, она косвенно присутствует на этой конференции и все дипломатические армянские устремления, которые они проводили в Европе, терпят провал, так как Азербайджан показывает пример равноправного сотрудничества и предлагает Европе свою концепцию и собственное видение дальнейшего цивилизационного развития.

Отметим, что в столице Австрии Вене во дворце Хофбург, при организационной поддержке Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при Управлении мусульман Кавказа (УМК) совместно с Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога KAİCİİD, Женевским центром прав человека и глобального диалога и посольства Азербайджана в Австрии, сегодня проходит международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности».

В мероприятии принимают участие около 300 государственных, общественных, научных и религиозных деятелей, представляющих свыше 30 стран, в том числе руководители пяти международных и 16 неправительственных организаций, а также, заместители генерального секретаря ООН, представители федерального правительства и парламента Австрии, члены международных организаций, религиозных конфессий, сотрудники посольств, аккредитованных в этой стране.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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