Азербайджанская армия готова выполнить любой военный приказ - замначальника Генштаба ВС

22 июня 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия – одна из 50 самых сильных армий мира.

Об этом на выпускной церемонии курсантов Высшей военной школы им. Гейдара Алиева и Военной академии Вооруженных сил сказал замначальника Генштаба ВС – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов, сообщает в субботу Trend.

По словам замначальника Генштаба, проводится значительная работа по повышению боеспособности Азербайджанской армии, что обусловлено приобретением самого современного вооружения и техники, а также систематическими учениями.

«Азербайджанская армия готова выполнить любой военный приказ», - подчеркнул Османов.

По словам начальника Главного управления, между азербайджанской армией и азербайджанским народом существует непоколебимая общность: «Азербайджанский народ поддерживает армию, и всегда находится рядом с нею», - заявил генерал-лейтенант.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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