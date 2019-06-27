В Пакистане отметили День Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

27 июня 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объединенный штаб Вооруженных сил Пакистана организовал официальное мероприятие по случаю отмечаемого 26 июня Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Trend в посольстве Пакистана в Азербайджане, в мероприятии приняли участие дипломаты, высокопоставленные военные.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о Вооруженных силах Азербайджана, последствиях нагорно-карабахского конфликта, а также об азербайджано-пакистанском двустороннем военном сотрудничестве.

Военный атташе Азербайджана в Пакистане полковник Мехман Новрузов, поприветствовав гостей, рассказал об истории создания и развитии Вооруженных сил Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте, а также о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Он отметил, что оснащенная современным вооружением, укомплектованная высококвалифицированными кадрами азербайджанская армия является самой сильной на Южном Кавказе. Полковник Мехман Новрузов отметил высокий уровень двусторонних отношений между двумя братскими странами - Азербайджаном и Пакистаном, и выразил уверенность в том, что эти отношения будут развиваться и в дальнейшем. По его словам, в ближайшее время будут проведены совместные учения азербайджанского и пакистанского спецназа.

Начальник Главного управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба Вооруженных сил Пакистана вице-маршал авиации Ирфан Зака передал поздравления председателя Комитета Объединенного штаба Вооруженных сил Пакистана по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде рассказал об стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Пакистаном после восстановления независимости Азербайджана. Он сказал, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию связей с Пакистаном. Посол отметил, что Пакистан и Азербайджан поддерживают друг друга во всех международных организациях и на всех форумах.

Али Ализаде выразил благодарность председателю и сотрудникам Комитета Объединенного штаба Вооруженных сил Пакистана, отметив, что проведение данного мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана является еще одним проявлением дружбы и братства, крепкого сотрудничества между двумя странами.

(Текст: Эльвин Ахмед)

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