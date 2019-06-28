Али Ахмедов: Призывы Али Керимли провести марафон противозаконны

БАКУ /Trend/ - Распространилась информация о том, что председатель оппозиционной партии Али Керимли хочет провести благотворительный марафон под предлогом оказания материальной поддержки лицам, в отношении которых применены различные штрафы за правонарушения.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в facebook в публикации под заголовком «Проведем благотворительную акцию для поддержки Фонда помощи Вооруженных сил», сообщает в пятницу Trend.

Ахмедов отметил, что обращаться с призывами, проводить марафоны с целью оказания в такой форме поддержки лицам, в отношении которые принято решение суда о штрафных санкциях за совершенные противозаконные деяния, противоречит закону. «Цель таких деяний – попытаться нарушить порядок, создавая у людей недоверие к принципу верховенства закона и к государственным органам. Этого допускать нельзя. Во-вторых, существует немало более веских причин для проведения благотворительной акции в стране, находящейся в условиях войны, имеющей более одного миллиона вынужденных переселенцев. Правящая партия «Ени Азербайджан» неоднократно проводила такие акции. В Азербайджане существует Фонд помощи Вооруженным силам. Самым достойным, важным и полезным благотворительным движением было бы то, если бы была проведена благотворительная акция с целью поддержки Фонду помощи Вооруженным силам».

Вице-премьер пригласил членов ПЕА присоединиться к акции для поддержки Фонда помощи Вооруженным силам: «Чтобы дать весомый ответ тем, кто под предлогом благотворительного марафона пытался нарушить стабильность, приглашаю членов ПЕА присоединиться к акции для оказания поддержки Фонду помощи ВС Азербайджана».

Ахмедов добавил, что обратился в бухгалтерию структуры, в которой он работает, перечислить Фонду 50 процентов месячной зарплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.