Азербайджан будет представлен на международном форуме "Развитие парламентаризма"

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли 30 июня посетит столицу России Москву для участия во втором международном форуме «Развитие парламентаризма».

Как сообщает в субботу Trend, конференция будет посвящена таким темам, как «Международная безопасность: диалог парламентариев за мир и стабильность», «Законотворчество и правовые положения цифрового будущего», «Межпарламентское сотрудничество: принципы и направления».

В рамках форума состоится круглый стол, в ходе которого будет обсуждена важность правового регулирования в искоренении бедности и неравенства, способы борьбы с недостоверными новостями в СМИ, экологическое законодательство, роль молодежи в развитии парламентаризма, международное гуманитарное право и межпарламентское сотрудничество в этой области. В ходе форума, Гусейнли изложит свои взгляды по вопросам, которые будут обсуждаться на заседаниях.

Визит завершится третьего июля

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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