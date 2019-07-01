Принята Бакинская декларация 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (версия 2)

1 июля 2019 16:59 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Продолжает работу 43 Бакинская сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе сессии была принята Бакинская декларация, передает в понедельник Trend.

Министр культуры Абульфас Гараев сообщил, что Бакинская декларация служит охране культурного наследия во всем мире и нацелена на привлечение внимания к этому вопросу.

В документе подчеркивается необходимость повышения усилий в направлении сохранения и эффективной охраны памятников и их управления, включенных в Список всемирного наследия. Была выражена обеспокоенность разрушением, находящихся в зоне вооруженных конфликтов, естественных и культурных памятников, в том числе проведением незаконных археологических раскопок, незаконной перевозкой культурных ценностей, незаконной эксплуатацией культурных ресурсов.

Была отмечена важность усиления диалога между странами-членами и Комитетом всемирного наследия, устранение последствий глобального изменения климата, природных и антропогенных бедствий.

В декларации также выражена благодарность Азербайджану за проведение мероприятия.

Отметим, что на 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приняли участие 2500 делегатов из более чем 180 стран, которые представляют иностранные государства и международные организации

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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