Азербайджан примет участие в мероприятиях по 75-й годовщине освобождения Беларуси

1 июля 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня отправится в Минск, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости.

Предусмотрены также встречи министра обороны Азербайджана с военно-политическим руководством Беларуси и посещение членов семьи Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича.

Отметим, что в параде, который состоится третьего июля в Минске, также примут участие военнослужащие азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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