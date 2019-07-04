Азербайджанская делегация в ПАСЕ встретилась с содокладчиком Мониторингового комитета Стефаном Шеннаком

4 июля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены делегации Милли Меджлиса (парламент) в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) четвертого июля встретились с содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком.

Как сообщили из Аппарата парламента Trend, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации в ПАСЕ, депутат Самед Сеидов поприветствовав гостя, заявил о важности сотрудничества между Азербайджаном и ведомством.

Сообщив, что Азербайджан, как равноправный член Совета Европы, всегда с ответственностью относился к своим обязательствам, Сеидов отметил, что содокладчики играют важную роль в развитии связей.

Руководитель делегации сообщил о проводимых в последнее время реформах во всех областях. Отметив работу парламента в этих направлениях, Сеидов отметил, что активно осуществляется усовершенствование правовой базы, связанной с проводимыми социально-экономическими реформами.

Сеидов подчеркнул, что предпринимаются меры по защите прав и свобод населения, улучшается его жизнь. Он также рассказал о результативной деятельности депутатов, представляющих страну в ПАСЕ.

Поблагодарив за искреннюю встречу, содокладчик по Азербайджану Стефан Шеннак заявил, что развитие Азербайджана в последние годы шло усиленными темпами. Он также отметил важность восстановления стабильности в регионе и в мире для продолжительного развития.

Во встрече приняли участие депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева и Асим Моллазаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Содокладчик по мониторингу ПАСЕ посетит Азербайджан
Политика 2 июля 13:05
Нагиф Хамзаев: В ПАСЕ высоко оценены реформы, проводимые в Азербайджане
Политика 1 июля 14:44
Ганира Пашаева в ПАСЕ о расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана
Политика 28 июня 16:35
ПАСЕ распространила обращение в связи с азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым
Нагорно-карабахский конфликт 28 июня 14:32
Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ
Другие страны 26 июня 23:10
ПАСЕ выбрала нового генсека
Европа 26 июня 22:22
Лента новостей
В 2018 году "большая четверка" аудиторских компаний в Азербайджане получила более 55% всех договоров
Бизнес 15:40
Госкомстат Узбекистана назвал товары с самым высоким ростом цен
Бизнес 15:39
Ирландия заинтересована в совместных с Туркменистаном экономических проектах
Бизнес 15:36
В Баку пройдет финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019
Стиль 15:35
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 15:34
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Другие страны 15:30
ПЕА представляет проект "Независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева" (ФОТО)
Политика 15:13
Российская компания поставила первую партию медпродукции в Узбекистан
Бизнес 15:12
Holcim дал старт обсуждениям перспектив развития строительной индустрии
Бизнес 15:12