Азербайджанская делегация в ПАСЕ встретилась с содокладчиком Мониторингового комитета Стефаном Шеннаком

БАКУ/Trend/ - Члены делегации Милли Меджлиса (парламент) в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) четвертого июля встретились с содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком.

Как сообщили из Аппарата парламента Trend, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации в ПАСЕ, депутат Самед Сеидов поприветствовав гостя, заявил о важности сотрудничества между Азербайджаном и ведомством.

Сообщив, что Азербайджан, как равноправный член Совета Европы, всегда с ответственностью относился к своим обязательствам, Сеидов отметил, что содокладчики играют важную роль в развитии связей.

Руководитель делегации сообщил о проводимых в последнее время реформах во всех областях. Отметив работу парламента в этих направлениях, Сеидов отметил, что активно осуществляется усовершенствование правовой базы, связанной с проводимыми социально-экономическими реформами.

Сеидов подчеркнул, что предпринимаются меры по защите прав и свобод населения, улучшается его жизнь. Он также рассказал о результативной деятельности депутатов, представляющих страну в ПАСЕ.

Поблагодарив за искреннюю встречу, содокладчик по Азербайджану Стефан Шеннак заявил, что развитие Азербайджана в последние годы шло усиленными темпами. Он также отметил важность восстановления стабильности в регионе и в мире для продолжительного развития.

Во встрече приняли участие депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева и Асим Моллазаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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