Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Пираллахи (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Пираллахинском районе Баку в пятницу был сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, возведенный для 306 семей вынужденных переселенцев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал о проделанной работе. Было отмечено, что новый жилой квартал, состоящий из многоэтажных зданий для 306 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях и других административных зданиях в Пираллахинском районе, был создан на основании распоряжения, подписанного главой государства в 2011 году. Начавшееся в прошлом году строительство нового жилого квартала, заказчиком которого являлся Фонд социального развития вынужденных переселенцев, а подрядчиком – ЖСК "Кристал Абшерон", проведено с высоким качеством. По проекту построено 3 здания, из них два – на 72 и одно – на 162 квартиры. В жилой комплекс также входит школа, здесь построены другие необходимые инфраструктурные объекты, на территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. При возведении комплекса особое внимание уделялось электро-, водо-, газо- и теплоснабжению, а также созданию оросительной системы, сети связи и телесети. Это – 104-й по счету современный жилой комплекс в стране, возведенный для вынужденных переселенцев.

В ходе ознакомления с созданными в квартирах условиями Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что из отремонтированных квартир 37 – однокомнатные, 107 – двухкомнатные, 126 – трехкомнатные и 36 – четырехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 24 тысячи квадратных метров. Квартирами в новом жилом комплексе будут обеспечены семьи вынужденных переселенцев, временно расселенные в настоящее время в общежитиях и других административных зданиях в Пираллахинском районе.

Говоря о важных шагах в данном направлении, необходимо подчеркнуть также меры, принимаемые под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В Гарадагском районе уже построен жилой комплекс для 1026 семей вынужденных переселенцев. В поселках Масазыр, Мехтиабад Абшеронского района, а также поселке Рамана Сабунчинского района вынужденным переселенцам предоставлено 470 квартир. В приобретенные Фондом Гейдара Алиева 465 квартир переселены семьи вынужденных переселенцев из недостроенного здания станции Скорой медицинской помощи на территории 9-го микрорайона Бинагадинского района. Состоялось также открытие жилых зданий в Сумгайыте, построенных для 1005 семей вынужденных переселенцев. Отметим, что в результате процесса, начавшегося с ликвидации последнего палаточного лагеря в 2007 году, на сегодняшний день для беженцев и вынужденных переселенцев возведены жилые комплексы, состоящие из современных поселков и многоэтажных зданий, жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров. До конца 2018 года были улучшены жилищные условия 58 тысяч 223 семей или около 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. Только в прошлом году в новые квартиры были переселены 5923 семьи вынужденных переселенцев. А в первом квартале 2019 года новыми квартирами были обеспечены 2227 семей вынужденных переселенцев.

Затем в ходе ознакомления с условиями в Бозлинской полной средней школе Лачинского района Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что данное учебное заведение рассчитано на 220 ученических мест. В школе, отличающейся хорошими условиями, привлекающей внимание современным учебным оборудованием, созданы все возможности для учебно-образовательной работы. В компьютерном кабинете школы учащиеся будут приобщаться к секретам информационных технологий.

Внимание и забота Президента Ильхама Алиева о развитии образования подтверждают, что данная сфера включена в число важных приоритетов государственной политики. Этот процесс не ограничивается лишь столицей, он охватывает и регионы, служит построению на высоком уровне обучения наших соотечественников, изгнанных из родных очагов.

Необходимым оборудованием оснащен и спортивный зал школы, здесь имеются все возможности для занятий учащихся физической культурой.

Затем глава государства и первая леди встретились с вынужденными переселенцами.

Поприветствовав вынужденных переселенцев, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Сегодня очень знаменательный день. В Пираллахинском районе передаются в пользование прекрасные дома для вынужденных переселенцев. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Это замечательное событие. Построено качественно. Переселенцы, которые до сих пор жили в непригодных зданиях, отныне будут жить в этих домах. Это еще раз показывает, что государство проявляет огромное внимание и заботу о вынужденных переселенцах.

В последние годы проделана большая работа, как в Баку, так и во всех регионах. Успешно решаются бытовые проблемы вынужденных переселенцев. Это еще раз показывает сдача в эксплуатацию сегодня этих зданий для переселенцев, проживающих в Пираллахинском районе. Прекрасные квартиры, школа - все это еще раз свидетельствует о том, что государство принимает серьезные меры по данному вопросу.

В этом году для более чем шести тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые квартиры, индивидуальные дома. А здесь созданы прекрасные условия для 306 семей. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим событием.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: В целом, Пираллахинский район успешно развивается. Здесь строятся, создаются инфраструктурные объекты, возводятся, ремонтируются здания. То есть, остров Пираллахи приобрел совершенно новый облик. Проводимая здесь уже несколько лет созидательная работа дает прекрасные результаты. Вам хорошо известно, что раньше ситуация в Пираллахи была не очень отрадной. Сейчас здесь созданы все необходимые условия.

Вынужденная переселенка из Лачинского района Севда Мусаева сказала: Многоуважаемый господин Президент. Дорогая Мехрибан ханым. Разрешите поприветствовать Вас от имени жителей Пираллахи, - то есть, я и себя уже считаю жительницей Пираллахи, мы живем здесь 27 лет, – вынужденных переселенцев, работников образования, выразить Вам глубокую признательность. Выражаю Вам благодарность, признательность за такое внимание и заботу о беженцах и вынужденных переселенцах. Я, как работник образования, одобряю и поддерживаю как внешнюю, так и внутреннюю политику, проводимую Вами для развития, прогресса Азербайджана, превращения его в могущественное государство в мировом сообществе. Я - работник образования, поэтому буду говорить об этой сфере. Как известно, главными для развития Азербайджана, любого государства являются его наука и образование. Это – неопровержимая истина. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил учителей, образование, науку. В этом плане мы ощущаем, видим, что вы продолжаете проводимую им политику.

Севда Мусаева еще раз выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за всю проделанную работу, проявленное к ним внимание и строительство новых школ для семей вынужденных переселенцев, обеспечение их современным оборудованием.

Она сказала: И еще, Мехрибан ханым, хочу поздравить Вас. Вы – мать, я тоже мать. Поздравляю Вас. Ваш сын с честью выполнил свой долг перед Родиной и вернулся. Поздравляю.

Мехрибан ханым Алиева: Большое спасибо. Да хранит Аллах всех детей.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю.

Сегодня мы создаем эти условия для вынужденных переселенцев. Пока еще есть переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и их проблемы находятся на повестке дня. В настоящее время проводится широкомасштабная работа, чтобы в скором времени все переселенцы были обеспечены хорошими условиями. В результате захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана, в начале 1990-х годов наши земли оказались под оккупацией. Наша основная задача – восстановить территориальную целостность. В этом направлении ведется работа, как в политико-дипломатической сфере, так и в области строительства армии.

Для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев и повышения их занятости была принята Государственная программа. На основе программы строятся дома, возводятся поселки. Возведено более ста поселков, и работа в этом направлении будет проводиться и впредь. Как я уже отметил, в нынешнем году новыми квартирами будут обеспечены, по меньше мере, шесть тысяч семей. В следующем году планируется построить еще больше новых домов.

Мехрибан ханым Алиева: Еще раз поздравляю.

Затем вынужденная переселенка из Лачинского района Кямаля Мусаева сказала: Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым. Мы тоже приветствуем вас и очень рады вновь видеть в Пираллахинском районе. Благодаря проводимой Вами успешной и целенаправленной политике сегодня наша родная республика, родной Азербайджан с каждым днем обновляется, идет по пути ускоренного и динамичного развития. Мы очень признательны вам, уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, так как вы постоянно проявляете внимание и заботу о вынужденных переселенцах. Уважаемая Мехрибан ханым, мы хорошо помним, что первое совещание после назначения на пост Первого вице-президента Вы посвятили решению социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Своими добрыми, благородными делами Вы являетесь избранной для нашего народа, нашей Родины. Мы очень признательны Вам за это.

Мехрибан ханым Алиева: Большое спасибо, очень признательна.

Кямаля Мусаева: Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, внимание, уделяемое вами Пираллахинскому району, где мы размещены, налицо. То есть, несмотря на то, что он создан недавно, облик Пираллахинского района обновляется с каждым днем, с каждым годом. Пираллахи с каждым днем хорошеет. За очень короткий срок здесь были открыты новые заводы. Открыт завод по производству шприцев, строится завод по выпуску лекарств, создаются новые парки. Возведен такой прекрасный поселок для вынужденных переселенцев. Для жителей Пираллахинского района строится социальное жилье. Выражаем Вам глубокую признательность за все это.

Сообщив, что работает в Объединенной городской больнице номер десять, Кямаля Мусаева отметила также реформы, проводимые в области здравоохранения. Еще раз выразив признательность главе государства и его супруге от имени жителей Пираллахинского района, вынужденных переселенцев и работников здравоохранения, Кямаля Мусаева подчеркнула, что они верят в возвращение на родные земли под руководством Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Признателен вам за добрые слова.

Дела в Пираллахинском районе действительно идут стремительно. Созидательная работа приобрела широкий размах. Принимаются меры и в области создания открытия рабочих мест. Как вы отметили, некоторое время назад был сдан в эксплуатацию завод по производству шприцев. Идет строительство другого большого завода - лекарственных препаратов. В результате деятельности данного завода также планируется создание рабочих мест. Здесь, в Пираллахинском районе, переселенцы живут уже много лет. Большинство из них - из Лачинского района. Лачинский район был оккупирован в мае 1992 года. Оккупация Лачинского и Кяльбаджарского районов создала сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом. Благодаря деятельности великого лидера Гейдара Алиева были приложены большие усилия для пресечения оккупационной политики Армении. Была проведена успешная Горадизская операция. Таким образом, Азербайджану удалось освободить часть оккупированных земель.

В последующий период была проделана большая работа по строительству армии. В результате этой работы в 2016 году еще одна часть наших земель была освобождена от оккупантов. Восстановление территориальной целостности является для нас основным вопросом.

Затем вынужденный переселенец из Лачинского района Джебраил Гейдаров сказал: Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым. Очень рады видеть вас в Пираллахинском районе. Приветствуем вас и говорим "Добро пожаловать!".

Мы, простые люди, всегда рады видеть вас. Каждый ваш приезд пробуждает в нас, рядовых гражданах, желание творить и созидать. Как вынужденный переселенец из Лачина, проживающий в Пираллахинском районе, хочу отметить, что Пираллахинский район с каждым днем процветает и развивается. В результате реформ, осуществляемых под Вашим руководством, в Пираллахинском районе проведены большая созидательная работа и благоустройство, реализованы все инфраструктурные проекты. Я занимаюсь в Пираллахинском районе предпринимательской деятельностью. Господин Президент, когда мы приступали к предпринимательской деятельности, у нас было всего два работника. Сегодня у нас около 50 работников. Своей работой мы стараемся служить нашему народу, государству. Благодаря Вашей поддержке, в частности, изданным в последние годы указам, распоряжениям, вниманию и заботе о предпринимателях, мы – говорю это абсолютно искренне - мы без всяких препятствий, совершенно свободно занимаемся в Пираллахинском районе предпринимательской деятельностью. В районе для нас созданы хорошие условия. Наша основная цель – сокращение зависимости страны от импорта, создание новых рабочих мест, улучшение условий жизни людей. В результате проводимой в нашем районе работы открыты новые рабочие места, создана благоприятная бизнес-среда, улучшилось социально-экономическое положение населения, что оказало позитивное влияние и на нашу работу.

Господин Президент, большинство проживающих в Пираллахинском районе вынужденных переселенцев – выходцы из Лачинского района. В этом районе размещены 286 семей, 1104 человек. 110 из 286 семей – выходцы из Лачинского района.

Джебраил Гейдаров сказал, что они тоже делают все возможное для развития нашей страны, государства, их самая большая мечта - освобождение наших земель, продолжение предпринимательской деятельности на родной земле. Отметив, что они поддерживают как внутреннюю, так и внешнюю политику Президента Ильхама Алиева, Джебраил Гейдаров подчеркнул, что глава государства с самых высоких трибун доводит до мира голос справедливости Азербайджана во имя освобождения оккупированных земель. Он сказал: В заключение хочу выразить Вам признательность от имени проживающих в Пирралахи вынужденных переселенцев, нашей семьи. Мы всегда поддерживаем и будем поддерживать Вас. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Предприняты очень серьезные шаги по развитию предпринимательства. Считаю, что достижения в этом направлении очень обнадеживающие. Сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей. Предпринимателям принадлежит огромная роль в диверсификации нашего экономического развития. Государство со своей стороны предпринимает шаги, направленные на проведение серьезных реформ, которые дают хорошие результаты.

Наши доходы растут. За шесть месяцев нынешнего года наши доходы увеличились более чем на 400 миллионов манатов. Мы направляем эти средства, в первую очередь, на социальные проекты. Как вам известно, в этом году был утвержден очень серьезный социальный пакет. Пособия, в том числе, пособия, предназначенные для вынужденных переселенцев, были увеличены на 50 процентов. Нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами. Были увеличены зарплаты, пенсии. Конечно, это – прямой результат реформ. Потому что эти реформы приносят нам дополнительные доходы, и мы направляем их, в первую очередь, в социальную сферу. Социальная сфера и впредь будет оставаться для нас приоритетной, так как граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше, и мы добьемся этого.

В заключение было сделана фотография на память.

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