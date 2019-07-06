Эльмар Мамедъяров провел ряд двусторонних встреч в рамках 14-го саммита Тихоокеанского альянса

БАКУ/Trend/ - В рамках 14-го саммита Тихоокеанского альянса министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Киото Судзи, министром инстранных дел Колумбии Карлосом Холмс Трухильо Гарсией и заместителем министра внешней морской торговли Коста-Рики Дуайнером Саласом Чаверри, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества в областях политики, экономики, культуры, гуманитарных вопросов, транспорта и энергетики. Была отмечена важность взаимных визитов на разных уровнях в развитии двусторонних отношений. Стороны пришли к согласию о проведении политических совещаний на уровне министерств иностранных дел.

В ходе встреч были затронуты также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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