Парламент Азербайджана одобрил поправку в закон по повышению трудовой пенсии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут внесены изменения в законодательство с целью повышения трудовых пенсий, сообщает во вторник Trend.

Данный вопрос отражен в поправке к закону «О трудовых пенсиях», которая обсуждалось на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

По проекту, текст пункта 6.1 закона дается в новой редакции:

- с первого октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если размер назначенной трудовой пенсии меньше минимальной суммы трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы.

После обсуждений поправка в закон была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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