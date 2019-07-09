Дональд Туск: Из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом

9 июля 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - неповторимая страна, соединившая в себе современность, традиции и обычаи Запада и Востока.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Совета Евросоюза Дональд Туск, сообщает во вторник Trend.

Туск отметил, что из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом.

«Сегодня я еще раз подчеркнул, что ЕС готов к дальнейшему углублению сотрудничества», - написал Дональд Туск.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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