Лейла Абдуллаева: Только освобождение оккупированных территорий может создать благоприятные условия для решения вопроса прав обеих общин

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Армении Мнацаканян, в ходе неформальной встречи министров ОБСЕ в Словакии заявил, что Нагорно-карабахский конфликт имеет отношение к людям и затронул вопрос защиты прав проживающих там людей.

В этой связи пресс-секретарь министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сделала заявление Trend.

Она сообщила, что если армянский министр, говорящий о правах человека в оккупированном регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, действительно верит своим словам о защите прав человека и демократии на пространстве ОБСЕ, и хочет сделать реальные шаги в этом направлении, тогда он должен вспомнить о нарушении фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этническим чисткам в оккупированном азербайджанском регионе Нагорный Карабах и семи прилегающих районах, которые по сей день находятся под военной оккупацией вооруженных сил Армении:

"Права человека носят универсальный характер, они неделимы, и в этом вопросе не должно быть дискриминации. Почему армянский министр, рассказывающий о правах армянской общины Нагорного Карабаха, не говорит о грубом нарушении права проживания в своих домах азербайджанской общины этого региона ? Конечно, мы, и вся международная общественность, знаем ответ на этот вопрос. Права одной группы людей не могут быть обеспечены за счет нарушения прав другой группы людей.

Только освобождение оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, может создать благоприятные условия для решению ряда субстантивных вопросов, связанных с урегулированием конфликта, а также вопросам мирного проживания и прав обеих общин Нагорного Карабаха – азербайджанской и армянской», - сказала пресс-секретарь.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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