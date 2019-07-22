Академик Ягуб Махмудов об азербайджанских СМИ

22 июля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средства массовой информации, ставят выше всего интересы азербайджанской государственности, демонстрируют высокий профессионализм. Об этом сказал директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Ягуб Махмудов, сообщает в понедельник Trend.

Махмудов подчеркнул, что сегодня азербайджанская пресса успешно развивается. Он добавил, что заботясь о развитии прессы, Президент Ильхам Алиев решает все социальные проблемы азербайджанских журналистов на высоком уровне. Академик отметил, также, что в пропаганде национально-духовных ценностей, азербайджанской истории и культуры очень важную роль играют Первый вице-президент Мехрибан Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева. «Мы можем гордиться тем, что азербайджанская национальная пресса имеет богатую историю. Издаваемая с 22 июля 1875 года выдающимся представителем азербайджанской интеллигенции Гасан беком Зардаби газета «Экинчи», вошла в историю, как первый национальный печатный орган. Газета пропагандировала передовые идеи своего времени, призывала людей к борьбе с религиозным мракобесием. Это, с точки зрения формирования общественного мнения, является большим историческим достижением», - сказал в заключение академик.

Отметим, что ежегодно 22 июля в Азербайджане отмечается День национальной печати. Именно в этот день в 1875 году в Азербайджане вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, и эта дата, впоследствии, стала отмечаться как День национальной прессы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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