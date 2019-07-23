Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив значение начала деятельности посла Колумбии в Азербайджане, глава государства расценил это, как показатель наших партнерских связей. Указав на хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Колумбией, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства отметил наличие хорошего потенциала для налаживания связей в области торговли, взаимных инвестиций. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в период деятельности в качестве посла Луис Антонио Димате Карденас внесет вклад в развитие наших двусторонних отношений.

Посол Луис Антонио Димате Карденас в первую очередь передал главе нашего государства приветствия президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса.

Отметив, что рад назначению послом в Азербайджане, Луис Антонио Димате Карденас сказал, что идущие в нашей стране процессы развития произвели на него глубокое впечатление. Подчеркнув, что Азербайджан достиг больших успехов в социально-экономической сфере, посол поздравил в этой связи главу государства. Констатировав очень хороший уровень двусторонних политических связей, он подчеркнул важность расширения сотрудничества в области экономики.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Ивана Дуке Маркеса, и просил передать свои приветствия главе государства Колумбии.

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В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Юбазлана Бин Юсофа.

Посол Юбазлан Бин Юсоф обошел строй почетного караула.

Юбазлан Бин Юсоф вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил успешное развитие связей между Азербайджаном и Малайзией в политической сфере, сказал, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, туризма и др. Президент отметил важность взаимной поддержки Азербайджаном и Малайзией друг друга в международных организациях, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в период дипломатической деятельности Юбазлан Бин Юсоф внесет вклад в дело дальнейшего расширения наших связей.

Посол Юбазлан Бин Юсоф передал главе государства приветствия высшего руководства Малайзии. Юбазлан Бин Юсоф заверил, что в период своей деятельности приложит все усилия для развития наших отношений, укрепления взаимодействия между нашими народами.

Глава государства выразил признательность за приветствия высшего руководства Малайзии, просил передать и его приветствия высшему руководству Малайзии.

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Кроме того, Президент Азербайджана также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Муриэл Пеневейре.

Муриэль Пеневейре вручила свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Швейцарией находятся на высоком уровне, ведется активный диалог. Глава государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Швейцарии в январе этого года. Президент Ильхам Алиев сказал, что визиты президентов Швейцарии в Азербайджан, регулярные встречи высокого уровня в рамках Давосского форума являются хорошим примером укрепления наших связей. Глава государства указал на динамическое развитие связей в области экономики, взаимного инвестирования, отметил, что многие швейцарские компании успешно работают в Азербайджане, участвуют в реализации важных проектов.

Муриэль Пеневейре отметила, что для нее большая честь быть назначенной послом в Азербайджан, заверила, что в период деятельности в качестве посла приложит все усилия для расширения связей, в том числе лучшей популяризации регионов нашей страны. С удовлетворением отметив свое участие в проходившей недавно в Баку 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, она передала поздравления Президенту Ильхаму Алиеву по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Также во вторник Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии Вольфганга Манига.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом. Отметив, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией успешно развиваются в политической, экономической, торговой, туристической и других сферах, глава государства сказал, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей. Коснувшись значения визитов высокого уровня в развитии двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе прошлогоднего визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений, и подчеркнул, что данный визит придал основательный импульс дальнейшему расширению связей. Отметив, что германские компании многие годы ведут успешную деятельность в Азербайджане в промышленной, инфраструктурной, сельскохозяйственной и других сферах, глава государства подчеркнул, что эти компании активно участвуют и в неэнергетическом секторе, диверсификации азербайджанской экономики. Подчеркнув, что развитие неэнергетического сектора является приоритетной сферой в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев заявил, что в этом направлении в последние годы были достигнуты большие успехи.

Коснувшись важности культурно-гуманитарных связей между нашими странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что наше государство проявляет заботу о культурном наследии немцев, расселенных в Азербайджане 200 лет назад.

Глава государства выразил надежду на то, что в период деятельности Вольфганга Манига успешное развитие двусторонних связей продолжится.

Коснувшись успешного развития связей между нашими странами, посол Вольфганг Маниг подчеркнул, что Азербайджан является самым важным экономическим партнером для Германии на Южном Кавказе, отметил, что его страна заинтересована в развитии энергетической, промышленной и ненефтяной отраслей Азербайджана, сотрудничестве в области диверсификации экономики.

Вольфганг Маниг, в свою очередь, подчеркнул, что работа, проводимая азербайджанской стороной с целью сохранения культурно-исторического наследия немцев, расселенных в Азербайджане 200 лет назад, высоко оценена .

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В тот же день глава государства принял новоназначенного посла Китая Го Минь.

Посол Го Минь вручила Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем в различных сферах, Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль встреч высокого уровня в развитии двусторонних связей. Вспомнив свой визит в Китай для участия в проходившем в апреле этого года в Пекине международном форуме "Один пояс, один путь", Президент Ильхам Алиев отметил, что его встреча в ходе этого визита с главой государства Китая Си Цзиньпином еще раз продемонстрировала, что обе страны заинтересованы в расширении двусторонних связей. Глава государства подчеркнул значение подписания в рамках этого визита 10 важных документов, охватывающих экономическую, промышленную, инвестиционную сферы, с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что его государственный визит в Китай в 2015 году также сыграл важную роль в развитии наших связей. Глава государства отметил, что экономическое сотрудничество Азербайджана с Китаем успешно развивается, и с этой точки зрения недавнее прибытие в Азербайджан грузового поезда из китайского города Сиянь демонстрирует, что связи в транспортной сфере имеют хорошие перспективы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что рост числа туристов, прибывающих из Китая в Азербайджан, также является хорошим показателем развития связей.

Посол Го Минь в первую очередь передала главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания президента Си Цзиньпина. Го Минь сказала, что для нее является честью быть назначенной послом в Азербайджан в период, когда двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Она заверила, что в период деятельности в качестве посла будет прилагать все усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых с президентом Си Цзиньпином в ходе последнего визита Президента Ильхама Алиева в КНР. Посол расценила взаимную поддержку наших стран по значимым вопросам как важный показатель развития наших отношений. Отметив, что Азербайджан является прекрасной страной, Го Минь пожелала нашей республике дальнейшего успешного развития под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

Глава государства выразил признательность за приветствия и наилучшие пожелания президента Си Цзиньпина, и просил передать и его приветствия и самые добрые пожелания главе государства Китая.