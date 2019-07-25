В оперативном штабе прошло служебное совещание в связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Руководство министерства обороны и группа, состоящая из представителей соответствующих структур и служб, побывали в оперативном штабе, созданном с целью расследования причин авиакатастрофы и проведения необходимых мероприятий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Было проведено служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Министр дал соответствующее указание в связи с продолжением взаимодействия с другими государственными структурами.

Отметим, что накануне в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся неотложные мероприятия.

Созданная по поручению министра обороны комиссия, расследует причины авиакатастрофы.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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