ЕОК: Бакинский турнир займет свое место в истории молодежных спортивных соревнований

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на высочайшем уровне организовал XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль EYOF Baku 2019.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля, сказал вице-президент Европейских олимпийских комитетов Нильс Найгард, сообщает в субботу Trend.

Найгард отметил, что в Азербайджане прекрасная спортивная инфраструктура. В то же время отлично проявили себя волонтеры. «ЕОК выражает большую признательность Азербайджану за высочайшую организацию фестиваля EYOF Baku 2019. Бакинский турнир займет свое место в истории молодежных спортивных соревнований», - сказал он.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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