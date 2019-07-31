Состоялось первое заседание оргкомитета, созданного в связи с конкурсом "Восхождение"

БАКУ/Trend/ - Состоялось первое заседание организационного комитета, созданного по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи учреждением конкурса "Восхождение".

Как сообщает в среду Trend, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана, председатель оргкомитета Фарах Алиева, открыв заседание, сообщила, что целью данного распоряжения является создание кадровых резервов, выявление посредством открытого конкурса лиц, обладающих высокими управленческими качествами и перспективой работы на руководящих должностях, а также, оказание помощи в воспитании нового поколения руководителей и расширении равных условий развития современных людей с высоким интеллектом с помощью механизма социальных лифтов.

В ходе заседания были обсуждены основные цели, правила, механизмы конкурса, состав и направление деятельности рабочей группы, награды, работа с победителями и другие вопросы. В конкурсе могут принять участие люди, работающие на какой-либо должности в частном или государственном секторе, полагающиеся на свой интеллектуальный потенциал, лидерские и управленческие качества. Конкурс будет проходить в несколько этапов. На каждом из них участники должны будут демонстрировать свои знания и навыки.

Участники, показавшие наивысшие результаты, будут объявлены победителями, их имена будут внесены в базу кадровых резервов.

Также планируется поощрение победителей правом участия в образовательных и других программах подготовки кадров. С целью повышения квалификации, с победителями непосредственно будут работать руководители-управленцы назначенные оргкомитетом.

На заседании было принято решение провести обширную просветительскую кампанию по поводу конкурса. Он будет открытым для каждого гражданина определенной возрастной категории, обладающего соответствующим опытом. Были даны поручения по подготовке в короткие сроки интернет-страницы конкурса.

Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев назначен руководителем рабочей группы.

Напомним, что 26 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса "Восхождение".

Согласно распоряжению, конкурс «Восхождение» учрежден с целью обеспечения выявления, поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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