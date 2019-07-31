Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания деятелям кино Азербайджана

31 июля 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии присвоить почетные звания Азербайджана следующим деятелям кино:

«Народный артист»

Алиеву Видади Гусейн оглу

Гасанову Видади Исмаил оглу

Гулиевой Халиде Джамал гызы

«Заслуженный деятель искусств»

Азаю Адилю Черкез оглу

«Заслуженный артист»

Алилиджанзаде Горхмазу Мамед оглу

Намазову Зилли Юнус оглу

«Заслуженный работник культуры»

Агаеву Насиру Исмаил оглу

Дадашевой Нелли Гаджи гызы

Гусейнову Назиму Фикрет оглу

Гулиеву Бабеку Барат оглу

Махмудовой Закийе Гюлами гызы

Мамедову Али Бале Энвер оглу

Мухтаровой Тамилле Мухтар гызы.

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