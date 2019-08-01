Назван объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана

1 августа 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 1 августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 101.775.225,87 маната, 213.577,88 доллара США, 17.266,0 евро и 5000,0 рублей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Участники конкурса «Кубок моря-2019» готовы к состязаниям в Баку
Общество 11:47
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Главы Минобороны Южной Кореи и США встретятся в Сеуле 9 августа
Другие страны 31 июля 13:15
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 31 июля 09:50
Военный корабль Казахстана прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 июля 19:12
Упавший в Каспий истребитель будут искать иностранные специалисты и водолазы (ФОТО)
Происшествия 30 июля 16:29
Лента новостей
Нахчыванская бисквитная фабрика запустит новую производственную линию
Бизнес 13:08
Растет турпоток в Грузию транзитом через Азербайджан
Туризм 13:07
На киностудии "Азербайджанфильм" откроется Творческая студия Гусейна Сеидзаде
Культура 12:58
Нахчыванская бисквитная фабрика расширит ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 12:55
Snam назвала объем инвестиций в акционерный капитал TAP
Энергетика 12:50
МИД Китая не комментирует обвинения США в отношении китайского миллиардера
Другие страны 12:48
Инфляционные ожидания в Азербайджане невысоки - глава ЦБА
Финансы 12:44
Туркменистан проведет мониторинг сейсмичности Каспия
Бизнес 12:35
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Болгарией
Бизнес 12:31