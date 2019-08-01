Назван объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 101.775.225,87 маната, 213.577,88 доллара США, 17.266,0 евро и 5000,0 рублей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.