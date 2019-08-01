Азербайджанские танкисты готовятся к выступлению в рамках Международных армейских игр - 2019 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские танкисты-участники конкурса "Танковый биатлон" в рамках Международных армейских игр - 2019, произвели осмотр боевых машин, переданных в их распоряжение.

Экипажи танков и группы технической поддержки проверили техническое состояние машин, двигателей, систем управления и связи. Команды произвели пристрелку штатного вооружения танка, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

По итогам жеребьёвки, азербайджанские танкисты начнут соревнования третьего августа в рамках конкурса «Танковый биатлон», в котором участвуют 23 команды,.

Финальная эстафета состоится 17 августа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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