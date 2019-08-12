Азербайджанскими подразделениями на линии соприкосновения войск задержан армянский солдат-дезертир (ФОТО)

12 августа 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утром 12 августа в Физулинском направлении фронта в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан армянский военнослужащий-дезертир Казарян Аро Хайкович.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в результате предварительного допроса было установлено, что причиной дезертирства военнослужащего вражеской стороны послужили произвол, невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим в воинской части, в которой он служил.

То, что армянский военнослужащий Казарян в течение длительного времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны командиров и других военнослужащих, ясно видно по гематомам в области головы и ранам на его теле.

В настоящее время Казаряну оказывается медицинская помощь. Проводятся соответствующие меры по расследованию происшествия.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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