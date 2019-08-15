Лейла Абдуллаева: Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер

15 августа 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер

Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Представительница МИД отметила, что Азербайджан поддерживает урегулирование вопроса Джамму и Кашмира согласно нормам и принципам международного права и требованиям соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

"Азербайджан в рамках Организации исламского сотрудничества является членом Контактной группы по вопросу Джамму и Кашмира. На днях в штаб-квартире ОИС в Джидде состоялось заседание Контактной группы по Джамму и Кашмиру", - сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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