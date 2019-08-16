Президент Ильхам Алиев: Уверен, что личный состав органов пограничной охраны и дальше с честью будет выполнять важные задачи в сфере охраны наших государственных границ (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил личный состав Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики по случаю 100-летнего юбилея Пограничной охраны Азербайджана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства

В поздравлении говорится: "Уважаемые пограничники!

Поздравляю вас по случаю 100-летнего юбилея Пограничной охраны Азербайджана.

18 августа 1919 года законом, принятым парламентом Азербайджанской Демократической Республики, были созданы первые органы пограничной охраны и тем самым заложена основа Пограничной охраны Азербайджана.

После восстановления Азербайджанской Республикой своей независимости охрана государственных границ, являющихся одним из атрибутов независимости, а также восстановление наших границ, нарушенных в результате агрессии Армении, стали самой важной задачей, стоящей перед нашим государством.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев придавал особое значение охране государственных границ нашей страны, создав 31 июля 2002 года Государственную пограничную службу, он определил путь дальнейшего развития Пограничной охраны Азербайджана.

Особое внимание, которое общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял вопросам охраны границ, продолжается и сегодня. За последние годы усовершенствована система управления Государственной пограничной службой, расширено применение современных систем радиосвязи и телекоммуникации, организация пограничного контроля на пропускных пунктах государственной границы доведена до уровня международных стандартов. Значительно усилены боевая подготовка и материально-техническое оснащение Пограничных войск. Создание Распоряжением, подписанным Президентом Азербайджанской Республики 12 июня 2007 года, Академии Государственной пограничной службы внесло большой вклад в подготовку верных Родине и государству профессиональных кадров в этой сфере.

В настоящее время Государственная пограничная служба является мобильным, организованным важным государственным институтом, обладающим высокой дисциплиной и боевой подготовкой, оснащенным самым современным оружием и техническими средствами, способным выполнять возложенные на него задачи в области обеспечения неприкосновенности границ.

Вопросы усиления социальной защиты сотрудников органов пограничной охраны и награждения их за заслуги постоянно находятся в центре внимания нашего государства.

Уверен, что личный состав органов пограничной охраны и дальше с честью будет выполнять важные задачи в сфере охраны наших государственных границ.

Еще раз поздравляю вас со знаменательным юбилеем, желаю новых успехов в вашей важной для нашей государственности деятельности."

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