Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (версия 2)

24 августа 2019 16:35 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:27)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства высоко оценил деятельность Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина в качестве генерального секретаря Организации исламского сотрудничества и выразил ему признательность за значение, придаваемое сотрудничеству с Азербайджаном.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф бин Ахмед Аль-Усаймин выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что Азербайджан является очень важным членом Организации исламского сотрудничества, гость отметил значимость вклада, вносимого им в дело укрепления мира и безопасности на планете, в том числе исламской солидарности в мусульманском мире.

На встрече была отмечена важная роль Азербайджана в расширении межрелигиозного и межкультурного диалога, констатировано, что Азербайджан является образцовой страной, где представители всех религий и конфессий сосуществуют в условиях мира, была подчеркнута важность проведенных в Баку Игр исламской солидарности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.

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