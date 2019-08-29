Баку вошел в рейтинг самых безопасных городов мира

29 августа 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Баку попал в число лучших городов мира по уровню безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.

Баку оказался на 49 месте с 56,4 балла при максимуме 100 баллов. Столице Азербайджана дали 46 место по цифровой безопасности, 41-е — по здравоохранению, 54-е — по безопасности инфраструктуры и 49-е — по личной безопасности.

В ходе подготовки рейтинга были проанализированы 60 крупных городов по 57 показателям, в том числе по безопасности здравоохранения, инфраструктуры, личной и цифровой безопасности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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