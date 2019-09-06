Завершились командно-штабные учения с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре военных игр Вооруженных сил состоялась церемония закрытия командно-штабных учений “Eternity-2019” при компьютерной поддержке, которые прошли с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны шехидов. Затем были исполнены государственные гимны Азербайджана, Турции и Грузии.

Было отмечено, что в ходе командно-штабных учений “Eternity - 2019” были достигнуты все поставленные цели.

Гости выразили признательность руководству министерства обороны Азербайджана за организацию учений на высоком уровне.

По завершении мероприятия состоялось взаимное вручение подарков представителями всех трех стран.

Напомним, что учения стартовали 2 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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